La Coupe du monde dans le viseur de Zinho Vanheusden

Un transfert à l'Inter, des premiers pas en Serie A avec le Genoa et une sélection avec les Diables Rouges: Zinho Vanheusden a vécu un bel été et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. La Coupe du monde 2022 est d'ailleurs clairement dans un coin de sa tête.

Huit mois après sa blessure au genou, Zinho Vanheusden a retrouvé toutes ses sensations. Le défenseur central a travaillé dur pour revenir au niveau et il voit d'ailleurs sa sélection comme une récompense de son dur labeur.

"Une récompense"

Comme il l'a confié en conférence de presse, mardi après-midi. "Je suis très content d'être là. Après cette troisième blessure au genou, j'ai beaucoup travaillé pour revenir, et c'est une belle récompense pour moi d'être là, avec la sélection."

Mais Zinho Vanheusden a aussi profité de l'été pour s'offrir une nouvelle aventure en Italie. De retour à l'Inter, il a pris directement la direction de Gênes, où il est prêté pour une saison. Et c'est aussi avec les Diables Rouges à l'esprit qu'il a fait ce choix.

"La Coupe du monde, c'est un rêve"

Il ne le cache pas: il espère que son expérience italienne lui permettra de, petit à petit, gravir les échelons en sélection. "J'essaye d'être prêt. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Italie. Pour découvrir un autre championnat, affronter de très grands joueurs et devenir plus fort", insiste l'ancien capitaine du Standard.

Zinho Vanheusden ne sait pas encore à combien de minutes il aura droit durant les trois rencontres qui arrivent, mais il a de l'ambition et un objectif précis. "La Coupe du monde? Oui, mon objectif, c'est d'aller au Qatar. C'est un rêve et je vais travailler tous les jours pour l'atteindre."

À 22 ans, l'ancien Rouche ne totalise pour l'instant qu'une seule cap avec les Diables Rouges. Il avait joué contre la Côte d'Ivoire, l'an dernier en match amical, mais nul doute qu'il va profiter des trois rencontres du mois de septembre pour faire grimper son temps de jeu. Et jeter les premières bases d'une éventuelle participation au Mondial qatari?