L'Antwerp a trouvé une porte de sortie pour Guy Mbenza

Guy Mbenza ne devrait pas poursuivre l'aventure à l'Antwerp. Le Congolais avait été versé dans le noyau B du club anversois qui cherchait une porte de sortie pour son joueur. Et il semble l'avoir trouvée.

En effet, l'attaquant de 21 ans devrait être prêté avec option d'achat au grand club marocain du Wydad Athletic Club. La saison dernière, Mbenza avait été prêté du côté de Lausanne où il avait inscrit sept buts en 15 rencontres de championnat.

