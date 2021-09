La Tchéquie veut faire vivre son bel Euro un peu plus longtemps

Ce dimanche, la Belgique reçoit la République Tchèque, qui a été l'une des surprises de l'Euro 2020. Une prestation qu'on espère, à Prague, voir être confirmée par une qualification pour Qatar 2022 ...

La République Tchèque vit une superbe année 2021. Le public de l'Euro a découvert Schick et ses équipiers grâce à leur excellente compétition : les Diables Rouges, eux, avaient déjà eu leur première dose quelques mois plus tôt, lors d'un partage arraché à Prague de haute lutte - et franchement un peu immérité. Promue en Ligue des Nations A, capable de prestations accrocheuses, la Tchéquie a donc déboulé sur l'Euro 2020 comme un cheveu dans la soupe et a surpris son monde en arrachant la troisième place, synonyme de qualification cette année. En effet, sans la règle du meilleur troisième, la Tchéquie serait rentrée chez elle, et l'une des belles histoires de l'été se serait limitée à un but fantastique de Patrick Schick face à l'Ecosse. Mais la Reprezentace a fait le job, et en a profité, en éliminant les Pays-Bas en 8es, pour écrire la plus belle page de son football depuis l'Euro en 1996 et, plus tard, les années Nedved. Et maintenant ? Maintenant, il faut enchaîner, et ce ne sera pas si facile. Le Pays de Galles en grand rival, mais la ... Ligue des Nations en bouée de sauvetage L'objectif tchèque, c'est cette seconde place synonyme de ticket pour les barrages. Dans cette optique, Gallois et Tchèques peuvent faire la différence en prenant des points face aux Diables, ce que les hommes de Jaroslav Silhavy ont déjà fait à Prague. Le Pays de Galles devra faire au moins aussi bien à Cardiff, et espérer un mauvais résultat tchèque au Roi Baudouin, où il a quant à lui perdu. Home Away

Alors que les Gallois vont eux aussi à Kazan pour y défier la Biélorussie ce dimanche, la Tchéquie espérera donc un faux pas de leur part, et viendra en Belgique privée de son buteur vedette Patrick Schick. Visiblement, en son absence, ses équipiers ont eu du mal à trouver la faille face à une modeste Biélorussie, ne marquant qu'un but malgré 67% de possession et 24 (!) tirs tentés. Si le Pays de Galles venait à gagner ses deux prochains matchs, la Tchéquie se verrait reléguée à la troisième place du groupe.

Mais, car il y a un mais et il est de taille : en plus des dix seconds de groupes, les barrages de la zone Europe seront également ouverts à deux équipes issues de la Ligue des Nations, à savoir les deux meilleurs vainqueurs de groupe (non-qualifiés autrement). Belgique, Italie, Espagne et France, les 4 premiers choix, devraient s'en sortir sans cette bouée de secours ; le Pays de Galles les suit, ainsi que l'Autriche ... et la Tchéquie. Autrement dit : si la République Tchèque venait à finir troisième, elle serait en réalité à peu près assurée de disputer les barrages. Et si, en fait, n'ayant rien à perdre, elle venait à Bruxelles pour ... gagner ?