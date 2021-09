Vanaken heureux d'être aussi bien entouré chez les Diables : "Quand Hazard et Lukaku sont là, le jeu est plus facile"

Auteur d'un but et d'une passe décisive, le Brugeois a signé une belle copie face à l'Estonie ce jeudi soir.

Menés au score, les Diables ont finalement réussi à inverser la tendance en Estonie pour l'emporter et prendre les trois points derrière. Dans cette rencontre, Hans Vanaken s'est illustré et a signé un but ainsi qu'une passe décisive.

Le joueur du FC Bruges s'est réjoui de pouvoir compter sur un tel effectif autour de lui : "C’est agréable de jouer au football dans une équipe avec de tels atouts. Quand Hazard et Lukaku sont près de vous, le jeu est plus facile et plus rapide".

Vanaken espère "avoir marqué de points" face à l'Estonie et se dit "heureux de cette opportunité" après avoir été titularisé pour la 6e fois de sa carrière chez les Diables.