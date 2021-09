L'Inter devrait prolonger trois cadres

L'Inter a connu un été mouvementé.

Après avoir perdu Romelu Lukaku (Chelsea) et Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) cet été, tout en attirant de jolis renforts comme Edin Dzeko ou Joaquin Correa, la direction de l’Inter Milan s’est fixée un nouvel objectif : blinder trois de ses cadres. En premier lieu, le journaliste italien Fabrizio Romano affirme que les Nerazzurri travaillent sur la prolongation de contrat de l’attaquant Lautaro Martinez (24 ans, 1 match et 1 but en Serie A cette saison). Comme attendu, l’Argentin devrait rapidement signer un nouveau bail jusqu’en 2026.

Dans le même temps, les milieux de terrain Nicolo Barella (24 ans, 2 matchs en Serie A cette saison) et Marcelo Brozovic (28 ans, 2 matchs en Serie A cette saison) feront également l’objet de propositions. S’il reste trois ans de contrat à l’Italien, le Croate se retrouve lui lié aux Lombards jusqu’en juin prochain. L'Inter prend donc ses précautions, pour le plus grand bonheur de ses fans.