L'Union Belge tient sa nouvelle Health & Performance Director

Karolien Lemmens succède à Philippe Rosier, devenu directeur général de la Voetbal Vlaanderen, en tant que Health & Performance Director. Lemmens n'est pas une inconnue à la fédération puisqu'elle officiait dans le staff médical des Red Flames récemment, après avoir travaillé en U16 et U17 précédemment.

Karolien Lemmens is our new Health and Performance Coordinator. Good luck, Karolien! 🇧🇪



🇳🇱 - https://t.co/SMDGe7PYEX

🇫🇷 - https://t.co/mgx1jPDcXF pic.twitter.com/fZcIaP3F0F