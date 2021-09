Thomas Meunier à l'assist, Haaland au doublé: victoire spectaculaire pour le Borussia

Une victoire à l'arrachée pour le Borussia et ses Diables dans le premier choc du week-end allemand.

Avant les retrouvailles entre le Bayern de Julian Nagelsmann et Leipzig, le Borussia avait aussi un déplacement délicat à négocier sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Avec Thomas Meunier et Axel Witsel dans le onze de base, mais sans Thorgan Hazard, toujours convalescent, les Borussen s'en sont sortis in extremis.

C'est Florian Wirts qui avait ouvert le score après sept minutes de jeu. Erling Haaland a profité d'un assist de Thomas Meunier pour égaliser, Patrik Schick a redonné l'avantage au Bayer dans les arrêts de jeu la première période.

Julian Brandt a égalisé à nouveau quelques minutes après la reprise, mais le Bayer a repris les commandes via Moussa Diaby, quelques minutes plus tard. Pas suffisant pour enterrer le Borussia Dortmund pourtant: Raphael Guereiro a égalisé et c'est un penalty qui permet à Dortmund de s'imposer au terme d'un match complètement fou (3-4).