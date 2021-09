🎥 Lyon, avec un but de Jason Denayer, domine le Strasbourg de Matz Sels

L'OL affrontait Strasbourg ce dimanche en cl√īture de la journ√©e de Ligue 1. Les Gones ont d√©roul√©, avec un Jason Denayer buteur.

L'Olympique Lyonnais a rapidement pris l'avantage et c'est d'abord Moussa Dembélé qui s'est signalé par un superbe but : d'un contrôle de la poitrine, il se met face au but et envoie une volée dans un angle compliqué pour tromper Matz Sels, qui occupe les perches du Racing Strasbourg.

Moussa Dembele le très haut niveau oui oui pic.twitter.com/GzTT59QTXO — ‚Ā∑ (@i38ms) September 12, 2021

En seconde période, Lyon fait le break via son Diable Rouge : Jason Denayer, également titulaire, fait 2-0 d'une tête rageuse sur un superbe centre de la nouvelle recrue Xherdan Shaqiri (64e). La messe est dite et Paqueta plantera le 3-0 à la 87e. Un penalty sera transformé par Diallo à la 90e+7, pour sauver l'honneur alsacien.

ūü§© OHLALALA CE CENTRE DE SHAQIRI POUR LE 2-0 LYONNAIS INSCRIT PAS DENAYER !

ūüé• @JoueursBE pic.twitter.com/r5yeeez1sh — Foot Suisse ūüá®ūüá≠ (@SuisseFoot) September 12, 2021

L'OL remonte un peu au classement avec cette deuxième victoire consécutive, qui corrige le tir après un début de saison plutôt compliqué.