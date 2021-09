Des nouvelles d'Harvey Elliott, victime d'une terrible blessure avec Liverpool

Le tout jeune Harvey Elliott a été victime d'une lourde blessure ce dimanche sur un tacle malheureux d'un défenseur de Leeds United. Liverpool a donné de ses nouvelles.

Le geste est malencontreux plutôt que brutal de la part du Néerlandais (et Belge en partie) Pascal Struijk à l'heure de jeu, mais les conséquences en sont terribles : Harvey Elliott, jeune talent de 18 ans que Jürgen Klopp avait choisi de titulariser sur le flanc droit, voit sa cheville se briser et doit sortir sur civière, hurlant de douleur.

Liverpool a donné des nouvelles de son joueur : Elliott "est sorti de l'hôpital" et devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Le club en dira alors plus sur la durée d'indisponibilité de son ailier, qui devrait se compter en mois si les ligaments ont été touchés. "Harvey, sa famille et le Liverpool FC tiennent à remercier les ambulanciers paramédicaux et tout le personnel de l'infirmerie générale de Leeds pour les soins et les traitements prodigués", conclut le communiqué des Reds.