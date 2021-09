Karim Benzema encense l'un de ses coéquipiers : "C'est un phénomène"

Dimanche soir, le Real Madrid a régalé ses supporters au Santiago Bernabeu en battant le Celta Vigo (5-2) en Liga.

Durant cette rencontre, Karim Benzema (33 ans, 4 matchs et 5 buts en Liga cette saison) s’est distingué en plantant un triplé et en distillant une passe décisive à son coéquipier Vinicius Junior (21 ans, 4 matchs et 4 buts en Liga cette saison), avant d’encenser le Brésilien au coup de sifflet final.

"C'est un phénomène. Il est jeune et j'aime beaucoup parler avec lui. Il a montré qu'il pouvait jouer dans cette équipe", a confié l'attaquant français au micro de la chaîne Movistar.