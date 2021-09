Un ancien jeune d'Anderlecht entretient sa forme avec les U21 à Neerpede

Laissé libre de tout contrat par Charleroi, le jeune portier formé à Anderlecht Ilias Moutha-Sebtaoui s'entraîne à Neerpede.

D'après nos informations, Ilias Moutha-Sebtaoui (21 ans), sans club depuis cet été et la fin de son bail au Sporting Charleroi, où il évoluait chez les U21, est actuellement à l'entraînement avec les U21 du RSC Anderlecht, à Neerpede.

Moutha-Sebtaoui, né à Bruxelles, est passé par plusieurs centres de formation : d'abord au Standard, il passera à Manchester United avant de rejoindre le RSC Anderlecht en 2018. Il alternera ensuite passages à Charleroi et au F91 Dudelange, avant de revenir au Mambourg en 2020 et de rejoindre le noyau B. Laissé libre cet été, il travaille sa forme avec les Espoirs du RSCA, qui visent à tout prix le top dans le championnat U21 cette saison afin d'aller chercher un spot en D1B la saison prochaine. Aucune information concernant un contrat n'a été communiquée, et Moutha-Sebtaoui pourrait donc bien continuer sa carrière ailleurs.