Manchester United aurait fixé le prix d'Anthony Martial

Avec les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho, le Français a droit à peu de temps de jeu.

Anthony Martial (25 ans, 4 apparitions en Premier League cette saison) ne sera pas retenu par Manchester United lors des prochains mercatos. Les Red Devils ont fait savoir aux représentants de l’international français qu’il était autorisé à se trouver un nouveau club, selon Eurosport.

Acheté 80 millions d'euros à l’AS Monaco en 2015 et sous contrat jusqu’en juin 2024. le natif de Massy est autorisé à quitter le club mancunien contre un chèque de 45 millions d’euros. L'attaquant perçoit un salaire de 290.000 euros par semaine, de quoi refroidir ses prétendants, parmi lesquels on retrouve le FC Barcelone et la Juventus.