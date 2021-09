Javier Tebas s'en prend encore au PSG et à la LFP

Président de la Liga, Javier Tebas est en guerre avec la LFP et le PSG? En cause? La masse salariale du club jugée trop élevée, et des contrats non-conformes aux conditions du marché.

Le mercato XXL réalisé cet été par le PSG fait beaucoup parler. Et si les Parisiens n'ont pas dépensé énormément d'argent en indémnités de transferts, les montants des salaires et des primes de signature fait grincer des dents en Espagne, et notamment à Javier Tebas, le président de la Liga.

Ces dernières semaines, Tebas avait déjà énormément critiqué les pratiques du PSG, ce qui avait poussé le club ainsi que la LFP à réagir, via un communiqué : "Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières" pouvait-on notamment lire dans le communiqué de la LFP.

Cet appel au calme n'a cependant pas détendu Javier Tebas qui aurait, selon l'Equipe, répondu au PSG et à la LFP au lendemain de la réponse de la Ligue, à savoir le 9 septembre dernier.

© photonews

Le sponsoring et d'autres contrats pas conformes

"Les clubs de la Liga affichent de meilleurs ratios économiques que la majorité des clubs français, dont le PSG, dont les finances ont été maintenues à flot grâce aux contributions de plusieurs millions d’euros de son actionnaire au cours des trois dernières saisons. Nos déclarations sur le PSG sont fondées sur des données correctes, un suivi et une analyse approfondie des comptes du club, ce qui nous a amené à conclure qu’il existe des preuves suggérant des résultats économiques qui enfreignent le contenu et, plus important encore, l’objectif du Fair-play Financier, malgré l’acquittement par le TAS pour des raisons techniques. Le sponsoring et d’autres contrats (du PSG) ne sont pas conformes aux conditions du marché et n’ont pas de sens économique. Il a une masse salariale insoutenable pour 2021-2022. Selon les estimations de la Liga et sur la base des compte vérifiés du PSG pour les trois derniers exercices, et en tenant compte des dernières signatures du PSG lors du mercato d’été, sa masse salariale sera d’environ 540M€ cette saison, ce qui représenterait (encore une fois selon nos estimations) plus de 80% de son chiffre d’affaires ». Tel est le contenu du communiqué de Javier Tebas.

Une histoire qui n'a pas fini de faire parler.