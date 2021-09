Quand le président du Real Madrid annonce l'arrivée de Kylian Mbappé l'été prochain

Malgré des offres avoisinant les 200 millions d'euros venues de la capitale espagnole, l'attaquant français de 22 ans n'a pas bougé du PSG cet été. En fin de contrat en juin 2022, le natif de Bondy pourra dans moins de 100 jours négocier avec le club de son choix.

Surpris par des caméras de Gol à la sortie du stade Santiago Bernabeu après la rencontre opposant le Real Madrid à Villarreal (0-0), Florentino Pérez a laissé fuiter à des supporters du club merengue l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé à la Casa Blanca.

Lorsque l'un d'entre eux lui a demandé : "Hé, 'presi' signe Mbappé", ce dernier lui a rétorqué : "l'année prochaine". Florentino Pérez semble donc certain que l'attaquant champion du monde revêtira la tenue blanche du Real Madrid l'été prochain. Côté madrilène, on a déjà tout préparé pour accueillir le génie français dans les meilleures conditions : contrat de six ans (2028), assorti d'un salaire de 30 millions d’euros net la première année, puis 20 millions d’euros nets les cinq suivantes.