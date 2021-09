L'après-midi frustrante de Romelu Lukaku :"Quand le ballon lui arrivait, l'attaque était terminée"

Romelu Lukaku a été critiqué pour son match contre Manchester City samedi. L'attaquant a à peine réussi à entrer dans la surface. Mais pour ceux qui ont vu le match, il s'agissait plus de tactique que de performance.

Face à Manchester City ce samedi, Romelu Lukaku n'a touché que 21 ballons. Le plus petit total de tous les titulaires. Sur les réseaux sociaux, il n'en fallait pas plus pour que certaines critiques soient ravivées. Il a été mentionné qu'il ne peut pas faire la différence dans les grands matchs. Cependant, ce samedi, Timo Werner et Lukaku se sont retrouvés sur une île déserte pendant les 90 minutes. Et c'est également quelque chose qu'a remarqué Thomas Tuchel.

"Il n'est pas nécessaire de parler de problèmes concernant Romelu", a déclaré Tuchel après la défaite 0-1. "Au moment où nous parvenions à le trouver, l'attaque était presque terminée parce que nous n'avions pas assez de monde à l'avant. Il n'y avait aucune connexion et aucune foi. C'était donc un problème d'équipe, pas un problème individuel."

On espère pour Romelu que les rencontres face à la Juventus cette semaine et face à Southampton ce week-end seront plus amusantes que la purge qu'il a vécu hier.