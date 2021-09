Thierry Henry s'ajoute encore une casquette, cette fois aux USA

Thierry Henry est consultant Amazon pour la Ligue 1, et va désormais également travailler outre-Atlantique.

Durant son temps libre, à savoir entre les trêves internationales et ses missions avec les Diables Rouges, l'adjoint de Roberto Martinez ne s'ennuie pas : Thierry Henry est déjà consultant en France pour Amazon Prime et en Angleterre pour la Premier League, et va désormais s'ajouter une nouvelle casquette. Henry sera consultant pour CBS les soirs de Ligue des Champions. La chaîne américaine a annoncé la nouvelle.