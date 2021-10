Frédéric Taquin et la RAAL à l'assaut du Sporting d'Anderlecht: "Un honneur!"

Après l'Antwerp la saison dernière, ce sera Anderlecht au menu des Louviérois, en seizième de finale de la Coupe de Belgique. "Un honneur" évidememnt pour le coach de la RAAL, mais il prévient: les Loups n'ont pas l'intention de bétonner, peu importe la qualité de l'adversaire.

De retour dans le paysage footballistique belge depuis 2017, la RAAL avait d'abord systématiquement buté sur les premiers tours en Coupe de Belgique, avant d'enfin réussir à franchir les obstacles la saison dernière pour rejoindre les cadors du football belge en seizième de finale.

Les Loups ont réédité l'exploit cette saison. C'était d'ailleurs l'un des ambitions affichées en début de par la RAAL: "Pour deux raisons: d'abord parce que ça permet d'enchaîner les matchs officiels pendant la préparation et ensuite parce qu'on avait, forcément, envie de regoûter à une grosse affiche", précise Frédéric Taquin.

"Fan du football développé par Vincent Kompany"

Mission accomplie: après avoir affronté l'Antwerp la saison dernière, c'est Anderlecht qui se dressera sur la route de la RAAL, cette année, en seizième de finale. Un tirage de rêve? "C'est évidemment un honneur d'affronter de telles équipes. Et, avec Anderlecht, on est servi. Il y a plusieurs de mes joueurs qui sont passés par là, donc ils sont très contents. Et, à titre personnel, je suis ravi d'affronter l'équipe de Vincent Kompany, car je suis assez fan du football qu'il développe", insiste le coach des Loups.

Mais, au-delà du prestige de l'adversaire, la RAAL se veut aussi ambitieuse. L'an dernier, les Loups avaient tenu la dragée haute à l'Antwerp, s'inclinant de justesse suite à un but de Ritchie De Laet inscrit à 20 minutes du terme (2-1).

Un football "positif": "On ne va pas bétonner!"

Ils voudront faire de même contre le Sporting d'Anderlecht. "Je ne joue jamais un match pour un partage ou une défaite", lance Frédéric Taquin. "On ne va certainement pas bétonner. On va aborder ce match avec nos qualités et tenter de proposer un football positif. On sait que c'est le top niveau, que ce sera difficile, mais on veut être conquérant dans notre façon de voir les choses et toujours essayer d'attaquer."

La date de la rencontre (le mercredi 27 octobre) a été confirmée cette semaine, le lieu reste encore à déterminer. En principe, c'est la Louvière qui doit accueillir ce seizième de finale, mais l'an dernier, les Loups n'avaient pas pu jouer au Tivoli. "Je souhaite de tout cœur pour nos supporters qu'on puisse jouer cette rencontre chez nous, mais ça ne dépend pas de nous", conclut le T1 de la Meute.