Le titre du but refusé de l'année revient à Steve De Ridder

La première demi-heure à STVV-KV Ostende ne valait pas la peine d'être regardée. Mais Steve De Ridder a surpris le Stayen d'un coup de pied aérien phénoménal. Malheureusement pour le milieu de terrain, il a été signalé hors-jeu.

La façon dont Steve De Ridder a évoqué son coup de pied aérien semblait indiquer une certaine forme d'habitude, de récidive. Cependant, rien ne s'est avéré moins vrai. "Je ne l'ai jamais fait auparavant, même pas à l'entraînement", a-t-il admis par la suite. "C'était un but fantastique : j'ai bien frappé le ballon et quand je me suis retourné, je l'ai vu finir dans la lucarne."

De Ridder n'avait plus les pieds sur terre pendant quelques secondes, mais ils ont été rapidement remis au sol. "Je ne savais pas comment réagir. L'arbitre est venu me voir et m'a dit 'Steve, c'est hors-jeu'. Puis mon monde s'est effondré. Personne ne marque de buts comme ça... Et puis je le ferais en première division. Beau point culminant à mon âge", conclut De Ridder , qui a été remplacé au bout d'une heure.