Marc-André ter Stegen veut du changement: "On doit le faire ensemble"

Le portier allemand veut revoir le vrai Barça.

Le FC Barcelone va mal. Avant la trêve internationale, le club catalan pointe à une peu glorieuse neuvième place en Liga, et demeure lanterne rouge de son groupe en Ligue des Champions avec deux défaites similaires (0-3) en deux matchs. Une situation suffisamment inquiétante pour pousser le gardien Marc-André ter Stegen (29 ans, 5 matchs en Liga cette saison) à prendre la parole.

"Le début de saison a été très difficile. Maintenant, il est temps d'analyser la situation. Nous devons revenir après la trêve internationale avec un esprit fort et une mentalité aiguisée. Et on doit le faire ensemble ! Força Barça !", a déclaré le portier allemand sur les réseaux sociaux. Après la trêve, un calendrier plus que compliqué attend les hommes de Ronald Koeman avec les réceptions de Valence, du Dynamo Kiev et du Real Madrid.