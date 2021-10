Liverpool offre un premier contrat professionnel à l'un de ses jeunes

Trois jours après avoir fêté ses 17 ans, Kaide Gordon a signé son premier contrat professionnel à Liverpool. Né et formé à Derby, Kaide Gordon est arrivé chez les Reds en février dernier contre la somme de 3,4M d'euros.

L'ailier droit de l'équipe U23 de Liverpool et Premier League 2 signe donc son premier contrat avec les Reds, quelques semaines après avoir fêté ses débuts avec l'équipe première lors de la victoire 0-3 de Liverpool à Norwich en Coupe de la Ligue.

First-team debut last month ✅

First professional contract with the Reds ✅



Keep up the hard work, Kaide! 👊