Newcastle disposera d'un budget colossal pour le mercato

L'Arabia Saoudite veut montrer à la scène internationale qu'elle peut également investir massivement dans le sport et s'en servir pour étendre son influence, comme le font déjà ses voisins, son allié les Émirats arabes unis en détenant Manchester City, et son rival, le Qatar, avec le PSG.

Newcastle a été vendu à un consortium saoudien porté en majorité par le Fonds public d'investissement du pays. Le club anglais appartient donc à la famille royale saoudienne. Cette dernière compte utiliser sa nouvelle acquisition à bon escient.

Grâce à son nouveau richissime propriétaire, les Magpies auront une enveloppe mercato absolument énorme, selon The Telegraph. Un budget colossal de 190 M£, soit 220 M€ qui pourra être dépensé dès le mois de janvier dans son entièreté, sans même être inquiété par les règles de fair-play financier de la Premier League. En effet, le club du nord de l'Angleterre n'a pas réalisé beaucoup d'investissements ces dernières années que ce soit dans les structures et sur le marché des transferts. C'est même le club anglais de ce niveau qui a le moins dépensé. Cela offre une marge de manœuvre plus importante à la nouvelle direction qui ne compte pas faire n'importe quoi non plus.