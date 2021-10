Mondial 2022 : Ngadeu offre la victoire au Cameroun

Les éliminatoires pour le Mondial 2022 battent leur plein en zone Afrique, où le Cameroun l'a emporté au Mozambique.

Le Cameroun se déplaçait au Mozambique ce lundi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Collins Fai (Standard) était titulaire avec les Lions Indomptables, tout comme le défenseur de La Gantoise Michael Ngadeu qui a même inscrit le seul but de la rencontre, offrant trois points importants qui permettent au Cameroun de prendre la tête de la poule et mettre la pression sur la Côte d'Ivoire.

Le Gabon a de son côté battu l'Angola, qui alignait Jonathan Buatu (Saint-Trond). Aubameyang et Moussounda ont inscrits les buts gabonais (2-0). Le Gabon reste dans la course à la qualification mais compte encore un point de retard sur la seconde place et ce avant que la Lybie et l'Egypte s'affrontent ce soir.