Le Sporting Charleroi va sensibiliser son public via l'initiative "Ne tombez pas dans le panneau"

Le Sporting Charleroi va sensibiliser son public au règlement d'ordre intérieur du Mambourg, via une initiative intitulée "Ne tombez pas dans le panneau".

La cellule "Fancoaching" du Sporting Charleroi, mise en place en 1994 en collaboration avec la Ville de Charleroi, "lutte contre le phénomène de violence lors d’événements et manifestations publiques. Il assure principalement un rôle préventif de sécurité au niveau des supporters dans le stade du Pays de Charleroi".

C'est cette cellule qui est à l'origine du projet de cette année, en réponse à l'appel à projets du fond Jo Vanhecke de la fondation Roi Baudouin, et qui part d'un constat : " Lors des rencontres du Sporting de Charleroi, peu de supporters prennent connaissance du ROI du Stade du Pays de Charleroi ou des stades visités en déplacement". Des comportements récurrents et dommageables sont alors constatés :

– L’incitation à la haine et à la violence (seul ou en groupe) ;

– Le jet d’objet (sur le terrain) ;

– La vente illégale de ticket (invitation) ;

– La détention ou l’utilisation de feux de Bengale ou d’autres objets

pyrotechniques ;

– La cigarette.

Ce projet, intitulé "Ne tombez pas dans le panneau!", visera donc les supporters et voudra leur permettre, via des pictogrammes et des panneaux traduits en wallon afin de donner une teinte culturelle carolo à l'initiative, "de visualiser facilement et de manière ludiique les règles de base du Règlement d'Ordre Intérieur en vigueur et de la loi".

L'objectif de ce projet est également "une diminution de l'impact financier sur le club en visant une amélioration de l'image [du club liée] aux comportements problématiques de ses supporters". Une conférence de presse sera organisée ce jeudi afin de présenter le projet à la presse et au public.