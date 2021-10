A qui le Ballon d'Or? Ronaldo vote Benzema

L'ancien buteur brésilien a fait son choix.

La lutte pour le Ballon d'Or semble très ouverte cette année. Si Robert Lewandowski, Lionel Messi ou encore les Blues Jorginho et N'Golo Kanté sont régulièrement cités, c'est Karim Benzema qui obtient les faveurs de Ronaldo.

Élu Ballon d'Or en 1997 et en 2002, le Brésilien estime qu'il est temps de récompenser un attaquant qui évolue au plus haut niveau depuis de nombreuses années. "C'est le meilleur attaquant du moment et il a un niveau impressionnant depuis 10 ans", explique R9, dans des propos rapportés par l'Equipe.