Le capitaine de Newcastle évoque le rachat du club : "C'était fantastique"

Tout le monde ne parle que d'une chose depuis plusieurs jours en Angleterre, le rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien.

Le rachat de Newcastle a fait couler de l’encre et surpris de nombreux observateurs. Le capitaine des Magpies, Jamaal Lascelles est revenu sur cet évenement. "J'étais assis à la maison avec mes enfants et ma partenaire, et mon téléphone a sonné. C'était Amanda. Je me suis dit : 'Amanda qui ?' Je n'avais pas enregistré son numéro. Puis elle m'a dit 'Amanda Staveley' (la nouvelle présidente, ndlr). J'ai couru dans l'autre pièce, elle s'est présentée et a dit : 'En tant que capitaine, je voulais juste vous faire savoir que la prise de contrôle allait avoir lieu dans trente minutes et que nous étions impatients de commencer'. C'était fantastique", a expliqué le défenseur central lors d’un entretien avec Sky Sports.

"Je suppose qu'il y a un peu d'incertitude parmi les garçons. Mais nous voyons cela comme un point positif : avoir un impact, impressionner. Cela nous donne ce changement de mentalité. Nous voulons tous en faire partie et nous espérons que cela nous donnera un avantage supplémentaire pour obtenir un résultat dimanche", a prévenu le joueur âgé de 27 ans.