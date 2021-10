📷 La police ouvre une enquête pour une banderole des supporters de Crystal Palace contre le propriétaire saoudien de Newcastle

Lors de la partie entre Crystal Palace et Newcastle, une banderole érigée par des supporters de Crystal Palace visant les nouveaux propriétaires de Newcastle (via le PIF, le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite) a fait parler d'elle.

Celle-ci montre Richard Masters, le président de la Premier League, avec un sac rempli d'argent. On y voit également le leader saoudien sur le point de décapiter une pie (le surnom de Newcastle, les 'Magpies') ainsi que six critères listés et cochés pour prendre le contrôle d'un club de Premier League, avec le terrorisme, la décapitation, la violation des droits de l'homme, le meurtre, la censure et les poursuites judiciaires.

Les Holmesdale Fanatics Supporters, un des groupes de supporters de Palace, ont tenu à souligner que la Premier League avait opté pour "l'argent plutôt que la moralité" et qu'"elle a fait des affaires avec l'un des régimes les plus sanguinaires et les plus oppressifs du monde".

La police a ouvert une enquête, bien qu'il ne soit pas clair de qui provient la plainte.

Massive kudos to the #CPFC fans for this. #NUFC fans - the same ones applauding taking the knee, anti-homophobia and anti-sexism initiatives - are happy to ignore the stone age worldview of their new owners if it means they can qualify for the Europa Conference League. pic.twitter.com/ABJrUSgstx