Dimitri Payet après le partage contre le PSG : "On avait le cul entre deux chaises"

Malgré un Stade Vélodrome en fusion, l'Olympique de Marseille a dû se contenter du match nul (0-0) face à un Paris Saint-Germain qui semblait prenable ce dimanche dans le Classique.

Dimitri Payet (34 ans, 7 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a admis que l'OM n'a pas suffisamment poussé durant la demi-heure passée en supériorité numérique. "Trop frileux à 11 contre 10 ? Oui, au lieu d'appuyer et aller les chercher, on a plus calmé. Je ne saurais pas l'expliquer. On aurait dû aller de l'avant un peu plus", a regretté le capitaine de l'OM au micro de Prime Video. "Mais il ne faut pas oublier qu'avec leurs trois de devant, il faut faire le travail défensif. On avait le cul entre deux chaises. Il faut se satisfaire du nul. Le PSG, ça reste le PSG, car ce soir aucune des deux équipes ne méritaient de l'emporter. Ça reste un point de pris et on continue notre marche en avant", a souligné le milieu offensif phocéen.

Le Français s'est également montré lucide au sujet de sa prestation individuelle : "en première mi-temps, j'ai été décevant, j'ai manqué de justesse. Il a manqué ce petit quelque chose pour faire basculer le match."