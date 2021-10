Florian Kohfeldt est le nouveau coach de Wolfsburg

Le nouvel entraîneur de Koen Casteels, Aster Vranckx, Dodi Lukebakio et Sebastiaan Bornauw à Wolfburg est connu. C'est l'Allemand Florian Kohfeldt qui succède à Mark van Bommel, remercié dimanche après une série de trois défaites.

Âgé de 39 ans, Florian Kohfeldt avait débuté sa carrière d'entraîneur au Werder de Brême, où il avait endossé le costume de T1 le 31 octobre 2017 et où son aventure s'était arrêtée en fin de saison dernière.

