Une légende de l'Atlético de Madrid se forme pour devenir entraîneur

Il va intégrer le staff de l'équipe B.

Gabi, ancien capitaine de l'Atletico de Madrid, est une véritable légende du club colchonero. Ayant joué chez les Madrilènes de 2011 à 2018, il poursuit maintenant sa reconversion comme entraineur.

Alors qu'il faisait partie de l'équipe de la division d'honneur de jeunes où officie Ricardo Ortega et son adjoint, un certain Fernando Torres, le journal Marca déclare que le finaliste de la Ligue des Champions 2014 et 2016 va intégrer le staff B de l'Atletico. Verra-t-on un jour l'iconique numéro 14 entraîner aux côtés d'El Cholo, son coach de l'époque, sous les ordres duquel il a disputé la bagatelle de 352 matchs ?