Un "nouveau Bleu" vit un rêve de gosse

Chez les Champions du Monde, on a aussi donné du temps de jeu à certains joueurs, dont un qui a joué ses premières minutes en Finlande.

Lancé à la 67e minute par le sélectionneur Didier Deschamps, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi (22 ans) a honoré sa première cape avec l'équipe de France face à la Finlande (2-0) ce mardi lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un moment unique pour le joueur de l'Olympique de Marseille, prêté par Arsenal.

"C'est une très grande fierté et beaucoup d'émotions. C'est un rêve de gamin qui s'est réalisé. C'est le rêve de tous les footballeurs de jouer avec la plus grande équipe du monde. C'est un travail de nombreuses années. J'ai beaucoup travaillé pour vivre ce genre d'émotions. Bien évidemment, ça récompense le bon début de saison que je fais avec Marseille. Depuis que je suis arrivé à l'OM, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi et j'ai progressé", a clamé l'ancien capitaine des Espoirs en conférence de presse.