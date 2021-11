Après le carton à Bruges, Leipzig tombe à domicile

Lendemain européen difficile pour le RB Leipzig en Bundesliga.

Après avoir croqué le Club de Bruges en Ligue des Champions, le RB Leipzig est retombé sur terre, ce dimanche, contre Leverkusen.

Sur leur pelouse, les hommes de Jesse Marsch ont d'ailleurs rapidement sombré. Après huit minutes de jeu, le Bayer faisait déjà trembler les filets, mais le but de Moussa Diaby était annulé pour une position de hors-jeu.

Ce n'était que partie remise pour Leverkusen, qui allait trouver l'ouverture 12 minutes plus tard, via Florian Wirtz, tandis que Diaby prenait sa revanche et permettait à son équipe de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance.

Leverkusen sur le podium

Un but d'André Silva, à l'heure de jeu, permettait de relancer Leipzig, mais l'espoir n'était que de course durée: deux minutes plus tard, Jeremie Frimpong enfonçait définitivement le clou pour offrir la victoire à Leverkusen (1-3).

Les difficultés du RB Leipzig en championnat se confirment: le vice-champion d'Allemagne en titre n'occupe que la huitième place de Bundesliga avec 18 unités, Leverkusen (24 points) monte sur le podium avec six unités de retard sur Dortmund et sept sur le Bayern.