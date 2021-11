La réponse cinglante de Cristiano Ronaldo adressée à l'organisateur du Ballon d'Or

Le Portugais, absent à la cérémonie, à répondu à des rumeurs révélées avant la remise du prestigieux trophée.

Vainqueur à 5 reprises du Ballon d'Or et auteur d'une saison une nouvelle fois stratoshérique avec la Juventus (meilleur buteur en Serie A), Cristiano Ronaldo ne figure pourtant pas cette année dans les favoris pour remporter la tant convoitée récompense, la faute à l'absence totale de trophées collectifs glanés durant l'année civile (si ce n'est la Coupe d'Italie).

Plus tôt cette semaine, Pascal Ferré, l'éditeur en chef de France Football - le journal qui remet chaque année le Ballon d'Or - avait déclaré que le Portugais avait un seul but : finir sa carrière avec plus de Ballons d'Or que son éternel rival, l'Argentin Lionel Messi. Et Pascal Ferré d'ajouter qu'il était le seul à le savoir parce que Ronaldo lui avait avoué avoir cette ambition.

Ce ne fut pas du goût de la star portugaise de Manchester United, qui a démenti via une publication sur Instagram et justifié son absence à la cérémonie de ce soir par le comportement de l'éditeur en chef du journal, qui a selon lui menti et utilisé son nom pour promouvoir l'événement.