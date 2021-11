Thierry Henry juge les débuts de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain

Pour la première fois depuis son arrivée l'été dernier, le défenseur central a joué avec le Paris Saint-Germain contre l'AS Saint-Etienne (3-1) dimanche en Ligue 1.

Consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry a apprécié l'apport de Sergio Ramos (35 ans, 1 match en L1 cette saison) pour ses débuts au PSG.

"Il sait ce qu’il a à faire. Si tu regardes le match, tu te dis que c’est une rentrée assez cool et qu’il n’a rien fait d’extraordinaire. Mais il oriente le jeu de derrière. Il a su empêcher certains joueurs de Saint-Etienne de partir en contre. Il replace aussi. Il a fait du Ramos en plaçant surtout les joueurs. Il s’aventurait vers l’avant quand c’était un peu plus chaud. Il a essayé d’aller chercher ce but. C’est un meneur d’hommes et c’est ce qu’il va ramener au PSG je pense", a confié l'ancien buteur d'Arsenal.