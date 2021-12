Jens Cools de retour avec les Pandas

Jens Cools ne figurait pas dans la sélection de Stefan Kramer pour la réception de Zulte Waregem, en huitième de finale de la Coupe de Belgique. Il est de retour dans le noyau pour le déplacement de samedi à la Côte.

Une rencontre importante pour les Pandas qui espèrent profiter du match à Ostende pour renouer avec la victoire, après six rencontres sans succès en championnat.

