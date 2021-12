Luis Suarez: "Messi a du mal à s'adapter aux conditions climatiques"

Dans un entretien accordé à TNT Sports, en Amérique du Sud, Luis Suarez a évoqué le cas de son meilleur ami.

On peut le dire, le début de saison de Lionel Messi n'est pas à la hauteur des attentes. Après neuf rencontres de Ligue 1, Messi n'a marqué qu'à une seule reprise, et a délivré trois passes décisives, toutes face à Saint-Etienne.

Dans un entretien accordé à TNT Sports, en Amérique du Sud, Luis Suarez, le meilleur ami de l'argentin, est revenu sur ce début de saison compliqué: "Ma relation avec Leo est intacte, et on continue de parler tous les jours. On essaye de ne pas parler des attentes qu'il y a autour de nous, on parle des matchs, de nos familles.. Il m'a dit que quand il joue dans le froid il souffre beaucoup, surtout à cause de la neige. Il doit encore s'habituer au froid de là-bas, c'est clair"

De quoi expliquer son décevant début de saison?