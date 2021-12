🎥 Le bijou de Lucas Moura face à Norwich City

ūüé• Le bijou de Lucas Moura face √† Norwich City

Lucas Moura a inscrit son premier but de la saison face à Norwich City, et quel but.

La carrière de Lucas Moura (29 ans) est en dents de scie, mais une chose est certaine : le Brésilien est bourré de talent. Il l'a encore prouvé ce dimanche face à Tottenham, en ouvrant le score d'une superbe frappe après un beau petit numéro. Les Spurs l'emporteront finalement 3-0 face à Norwich City. Simply breathtaking, Lucas Moura. ūüĎŹ pic.twitter.com/JsYOi2t9ui — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 5, 2021