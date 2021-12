Loic Bessilé à nouveau buteur avec Charleroi: "Encore plus plaisant devant nos supporters"

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Loïc Bessilé, à nouveau titulaire et à nouveau auteur d'une prestation solide défensivement. Mais il a aussi été décisif, en inscrivant le but de la victoire du Sporting contre Ostende. Un moment savoureux pour le défenseur togolais.

Arrivé en début de saison en provenance de Bordeaux, Loïc Bessilé a longtemps dû attendre son tour sur le banc carolo. Il a finalement profité de la blessure de Jules Van Cleemput pour s'installer dans le onze et faire ses preuves. Vendredi soir, il alignait sa quatrième titularisation consécutive aux côtés de Stelios Andreou et Stefan Knezevic. "C'est l'opportunité que j'ai attendue pendant un moment en début de saison. J'essaye de profiter de chaque match que je joue, je me donne à fond, pour pouvoir continuer à jouer", insiste-t-il. "L'énergie" du Mambourg Et ça paye. Au-delà de son travail défensif, le Togolais est aussi décisif. Il avait marqué au Cercle de Bruges, il a remis le couvert vendredi soir. Un but précieux. Parce qu'il a offert la victoire à Charleroi. Et parce que c'était le premier du Togolais au Mambourg. "Marquer, ici, devant nos supporters, c'est encore plus plaisant. On ressent l'énergie qu'il nous donne, c'est quelque chose", savoure le défenseur central de 22 ans. ❄️ | Marquer dans la neige, Loic Bessile sait comment s'y prendre ! 👊 #CHAKVO pic.twitter.com/KFMsRLD4ia — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 10, 2021