Marquinhos assume: "Quand on n'a pas la balle, on n'est pas l'équipe la plus agressive du monde"

Le PSG est en tête du championnat mais est très critiqué.

Vainqueur face à l'AS Monaco (2-0) ce dimanche, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a pas ajouté la manière. En première période surtout, les Parisiens ont laissé les Monégasques dérouler leur jeu, sans les presser haut. Et pour cause, le défenseur central du PSG Marquinhos (27 ans, 13 matchs et 3 buts en L1 cette saison) explique que son équipe n'a pas les moyens d'aller harceler l'adversaire tout au long d'un match.

"Il faut connaître nos caractéristiques. On n'est pas une équipe qui va réussir à presser haut facilement, qui va récupérer le ballon le plus vite possible après la perte, a décrit le Brésilien, interrogé par Prime Vidéo. On connaît nos caractéristiques, on les travaille. On sait que si on arrive à rester compact et à récupérer le ballon haut et le plus vite possible, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Des fois c'est difficile."

"Quand on n'a pas le ballon, c'est vrai que ce n'est pas l'équipe la plus agressive au monde, mais on sait que si on récupère le ballon, on a vraiment des joueurs dangereux devant. On connaît nos caractéristiques, nos défauts, il faut travailler dessus", a conclu le capitaine parisien, sans accabler personne.