Les Diables au Qatar en mars? "Il y a deux autres options"

Le Qatar est une possibilité, mais il y en a deux autres pour le sélectionneur.

Quel sera le programme des Diables Rouges pour le rassemblement du mois de mars? Si Roberto Martinez a déjà annoncé qu'il travaillerait avec un groupe rajeuni et amputé des joueurs les plus expérimentés, on ne sait pas encore où se déroulera le prochain le rassemblement, ni quels seront les adversaires.

Mais le sélectionneur reconnaît qu'un stage au Qatar n'est pas impossible. "Il y a trois options", a-t-il expliqué jeudi soir. "La première, ce serait de jouer deux matchs au Qatar. La seconde, c'est de jouer deux rencontres à domicile. Et la troisième, c'est de jouer un match en Belgique et l'autre à l'étranger."