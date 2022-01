Chiesa refroidit le Napoli de Dries Mertens, la Juve arrache le partage

Le Napoli a dominé la Vieille Dame, mais ça n'a pas suffi.

Malgré de nombreux absents, le Napoli a longtemps tenu le bon bout sur la pelouse de la Juventus de Turin. Dries Mertens a inscrit son 142e but pour les Partenopei à la 23e minute de jeu et permis à Naples de prendre les devants.

La réponse de Chiesa à Mertens

Les Napolitains ont ensuite encore eu de nombreuses occasions, mais la Vieille Dame a tenu bon et c'est Federico Chiesa qui a remis les deux équipes à égalité à la 54e minute de jeu. Dans un choc animé, les deux équipes auront encore des opportunités pour reprendre les devants, avec notamment deux frappes de Dries Mertens repoussées par Szczesny côté napolitain, mais le score n'a plus évolué.

La Juve et Naples se quittent donc sur un partage (1-1) qui, d'un point de vue comptable, ne fait les affaires de personne. Le Napoli pointe à la troisième place avec six points de retard sur l'Inter et deux d'avance sur l'Atalanta, deux équipes qui ont un match de retard. La Juventus reste coincée à la cinquième place, avec cinq unités de retard sur son adversaire du jour.