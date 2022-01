Dortmund met un coup de pression à Haaland

L'attaquant norvégien est sur le départ, mais du côté de Dortmund on veut savoir sur quel pied danser.

Il ne s'agit pas d'un secret, l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling Haaland (21 ans, 11 matchs et 13 buts en Bundesliga cette saison), courtisé par les plus grandes formations européennes, pourrait quitter le club allemand l'été prochain avec une clause libératoire évaluée entre 75 et 90 millions d'euros. Toujours déterminé à conserver le Norvégien, le BvB souhaite cependant être fixé sur les intentions du prodige.

"Pour l'instant, il n'y a rien qui ressemble à un calendrier pour Erling. Aki (Hans-Joachim Watzke, ndlr) a également déclaré que nous allions nous asseoir avec Erling et ses conseillers pour discuter de la situation. En fin de compte, c'est très clair : il a la possibilité de sortir de son contrat. Bien sûr, il y a des raisons pour lesquelles Erling peut encore apporter de bonnes choses au Borussia et pour lesquelles notre club peut encore être une bonne option pour lui. Mais nous allons parler ensemble. Ça serait bien de ne pas repousser cette décision. Cela aura des conséquences dans certains domaines", a confié le directeur sportif Sebastian Kehl pour BvB TV.

Pour planifier la prochaine saison, Dortmund veut simplement connaître la décision d'Håland.