Du changement dans l'organigramme de Manchester United

Vice-président exécutif de Manchester United depuis 2012, Ed Woodward quittera bientôt officiellement le club. Manchester United a annoncé via un communiqué cette après-midi que le directeur général du club sera remplacé par Richard Arnold à compter du 1er février 2022.

"Je suis extrêmement fier d’avoir servi United et ce fut un honneur de travailler pour le plus grand club du monde au cour des 16 dernières années. Le club est bien positionné pour l’avenir et il sera difficile de repartir en fin d’année" avait déclaré Woodward en avril dernier lors de l'annonce de son futur départ.

Présent au sein du club depuis 2005, Ed Woodward a connu la seconde partie de la période de gloire de Manchester United avec Sir Alex Ferguson, mais a aussi connu les années les plus difficiles du club depuis longtemps, ce qui lui a valu d'être énormément remis en question.

Richard Arnold nouveau directeur général

Le remplaçant de 51 ans d'Ed Woodward est un comptable britannique. Durant le début de sa carrière professionnelle, il travaillait comme manager général d'une agence de télécommunication et de médias. En 2007, Arnold rejoint Manchester United en tant que directeur commercial. Il a été promu directeur général et directeur de Manchester United PLC le 1er juillet 2013, assumant le contrôle des activités du club, après que le directeur général David Gill ait été remplacé par le vice-président exécutif Ed Woodward.

"Je suis honoré d’avoir la chance de servir ce grand club et ses fans. Je suis déterminé à rendre cet honneur de toutes les manières possibles" a notamment déclaré Richard Arnold.

Le co-président exécutif Joe Glazer a envoyé un dernier message d’adieu à Ed Woodward dans la foulée de cette annonce: "Je tiens à remercier Ed pour son travail inlassable au nom de Manchester United au cours de ses neuf années en tant que vice-président exécutif et de ses 16 ans avec le club."

