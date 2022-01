Avec Saelemaekers, le Milan AC débute parfaitement 2022 à Venise

Le Milan AC a commencé son année 2022 par une large victoire sur la pelouse de Venise.

Deux minutes: c'est le temps dont a eu besoin Zlatan Ibrahimovic pour ouvrir la marque en ce début d'année 2022 sur la pelouse de Venise. Voilà qui lançait parfaitement le premier match de 2022 pour le Milan AC. Alexis Saelemaekers était titulaire, il a été sorti à la mi-temps. En face, Thomas Henry et David Okereke étaient aussi au coup d'envoi.

En seconde période, Théo Hernandez a planté un doublé, le premier de plein jeu, le second sur un penalty consécutif à une faute de main volontaire de Svoboda, qui a d'ailleurs été expulsé. Au final, les Lombards s'imposent 0-3 et sont en tête de la Serie A avec deux matches de plus que le voisin de l'Inter.