Jean-Marie Dedecker est resté coincé en 2011 : "Eden Hazard ? C'est un petit gros, je le vois encore manger son hamburger"

Le bourgmestre de Middelkerke a fait polémique ... jusqu'en Espagne avec ses propos sur Eden Hazard.

Jean-Marie Dedecker, ancien judoka et surtout bourgmestre de Middelkerke pour la LDD (Lijst DeDecker), s'est exprimé au sujet du cas Eden Hazard dans De Krant Van Vlaanderen. Et le moins qu'on puisse dire est que l'homme politique flamand n'est pas fan du Diable Rouge ... et est resté bloqué en 2011, année de la "polémique" du hamburger : "Toutes ces pleurnicheries dans la presse à propos d'Eden Hazard alors que c'est juste un petit gros qui s'est engraissé", lâche-t-il. "Via l'argent, via le système. Je le vois encore s'enfuir manger son hamburger quand Georges Leekens l'avait remplacé ...".

Depuis cet épisode, Eden Hazard a remporté 6 titres en Angleterre et est devenu capitaine de l'équipe nationale. Visiblement, Jean-Marie Dedecker est directement passé de 2011 au transfert d'Hazard au Real Madrid ...