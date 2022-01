L'Antwerp, club le mieux "payé" en Belgique par rapport au nombre de points

Le Great Old est le club du Royaume ayant gagné le plus de points que ceux attendus.

Pour sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football (CIES) a publié le classement en Europe des clubs en fonction des points gagnés en rapport avec ceux attendus. Cet écart était calculé en fonction de la possession de balle, le nombre et la distance des tirs tentés et concédés.

Dans tout ce classement, le club ayant gagné le plus de points en fonction de ces variables est le club roumain du CFR Cluj. Viennent ensuite Trabzonspor, le FC Zurich, puis le Paris Saint-Germain, premier club du Top 5 européen. Le club parisien a en effet une moyenne de 2,42 points par match, pour seulement 1,65 attendus. L'on retrouve également dans le haut de ce classement l'AC Milan, l'Olympiakos, l'Eintracht Francfort, le FC Séville puis... l'Antwerp. Avec 1,85 points pris par match pour 1,36 attendus, les Anversois sont ceux étant le mieux "payés" à ce niveau-là dans notre championnat. Malines (1,57 pour 1,12) et l'Union (2,24 pour 1,86) complètent le podium. L'OHL, Anderlecht et le Standard n'ont pas ou presque pas d'écart entre les point pris et ceux attendus. Parmis les équipes les moins bien payées, l'on retrouve Gand (1,62 pour 1,92), Genk (1,38 pour 1,84) et le Beerschot, lanterne rouge de Pro League et qui ne comptabilise que 0,45 points en moyenne pour 0,91 points attendus, soit le plus grand écart négatif. Genk et le Beerschot sont ainsi dans les 30 équipes les moins bien "payées" d'Europe.