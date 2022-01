Ca se confirme pour Renaud Emond !

Renaud Emond va bel et bien retrouver la vareuse Rouche.

Renaud Emond (30 ans) va revenir au Standard de Liège : comme le confirme notre confrère David Phelippeau, de RMC Sports, l'attaquant belge va quitter le FC Nantes. En fin de contrat en juin prochain, il ne coûtera que 200.000 euros au Standard, qui avait touché 4 millions d'euros en 2020 lorsque le buteur gaumais avait rejoint la Loire-Atlantique. En 34 matchs, Emond aura inscrit 2 buts pour les Canaris.

Sous les couleurs du Standard, Emond avait disputé 139 matchs, inscrit 43 buts et remporté la Coupe de Belgique en 2016. Il sera le second renfort offensif du club liégeois cet hiver, après l'officialisation de Mathieu Cafaro plus tôt ce mardi.