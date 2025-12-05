Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

Vendredi soir, la FIFA a choqué le public et les téléspectateurs en donnant à Donald Trump un "Prix de la Paix".

Ce vendredi soir, juste avant le très attendu tirage au sort de la Coupe du monde 2026, la FIFA a créé la surprise. Gianni Infantino a remis à Donald Trump le "Prix de la Paix FIFA".

Prix de la paix pour... Trump ?

Infantino, le président de la FIFA, a vanté les "efforts pour la paix" de Trump, citant Gaza, la République démocratique du Congo ou encore la Thaïlande. Le discours se voulait noble, presque historique. Pour de nombreux observateurs, l’annonce sonnait faux.

Aux États-Unis, Trump est une figure qui divise. Ses politiques migratoires, dont la présence d’agents dans les rues, ont laissé un climat de tension. Ses détracteurs l’accusent d'alimenter les fractures internes du pays. Sur la scène internationale, certains estiment qu’il couvre les actions d’Israël.

Sans surprise, les réseaux sociaux se sont embrasés en quelques minutes. Le "Prix de la Paix FIFA" s’est transformé en sujet mondial. Beaucoup parlent d’un "trophée de la honte", d’autres d’une mascarade.

La FIFA qui disait ne pas faire de politique fait de la... politique. Assez hypocrite de la part de l'organisateur.

