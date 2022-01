Tunisie - Mali, suite et fin du match de la honte

On vous l'a dit plus tôt: le match Tunisie Mali s'est terminé dans la confusion. Nous nous sommes trompés, il s'est terminé dans la honte.

Le match de ce mercredi entre la Tunisie et le Mali restera à jamais dans l'histoire du football. Comme nous vous le racontions un peu plus tôt, la rencontre (remportée 1-0 par le Mali) avait été arrêtée deux fois par l'arbitre: une première fois à la 85ème minute, puis il a repris jusqu'à ce que l'arbitre de la rencontre ne l'arrête à la 89ème et 45 seconde de manière définitive. Une bien belle erreur de chronomètre.

Mais cela ne se termine bien évidemment pas comme cela. Dans la foulée, les joueurs vont à la douche et les coaches sont en conférence de presse. Celle-ci est arrêtée par les responsables de la CAF qui expliquent que la fin du match (4 minutes) sera jouée.

Problème: les joueurs sont douchés, certains sont dans le bus: nous sommes 30 minutes après la fin de la rencontre. Bref, après de longues discussions, le match reprend avec le quatrième arbitre....mais sans les Tunisiens qui n'ont pas voulu se présenter.

La CAN mérite autre chose que cette image. Les suiveurs du football africain ont réclamé plus de respect, plus de visibilité pour cette CAN, mais il se seraient bien passés des évènements de ce mercredi.