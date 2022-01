Christian Luyindama à l'Antwerp? Ca se précise

'Boss' devrait bien faire son retour en Pro League cet hiver.

Un renfort défensif de choix en vue pour le Great Old. Selon les informations du média turc Ajansspor, l'officialisation du deal entre l'Antwerp et Galatasaray pour le prêt de Christian Luyindama est imminente. Le défenseur congolais devrait donc terminer la saison au Bosuil.

Christian Luyindama avat disputé 74 matchs et inscrit 8 buts avec le Standard entre 2017 et 2019, avant de prendre la direction de Galatasaray en janvier 2019. Mais sa situation s'est compliquée cette saison en Turquie, il n'est plus titulaire indiscutable et n'a disputé que huit matchs de championnat cette saison.