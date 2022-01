Le bourreau de Lukaku bientôt à Newcastle ?

Après Kieran Trippier, les Magpies auraient mis la main sur un nouveau défenseur de renom, qu'ils seraient aussi allés chercher en Espagne : Diego Carlos.

Le 21 août 2020. Finale d'Europa League entre Séville et l'Inter Milan. Le score affiche 2-2 et les Intéristes ont été parfaitement lancés dans leur finale par un Romelu Lukaku premier buteur du match. Le Belge se démène, tente tout pour essayer de donner la victoire à son équipe. Mais cette victoire, elle tombera dans l'autre camp. Reprenant un corner mal dégagé, le défenseur brésilien Diego Carlos tente un retourné acrobatique et catapulte la balle en direction d'où se trouvait le Belge, qui défendait au second poteau. L'ancien d'Anderlecht ne peut rien faire d'autre que tenter de dévier le ballon, qui termine sa course au fond des filets. L'Inter et son numéro 9, héros malheureux ce soir-là, ne reviendront pas dans le match. Diego Carlos, lui, verra son nom inscrit au panthéon du football européen.

Il est possible que les deux hommes se retrouvent bientôt sur un terrain, de Premier League cette fois. En effet, selon le journaliste Fabrizio Romano, le désormais richissime club de Newcastle et le Brésilien de 28 ans auraient un accord. Il ne manquerait plus que l'accord du FC Séville, qui réclamerait au moins 35 millions pour son défenseur central. Et alors, un nouveau duel Lukaku-Diego Carlos sera bel et bien possible...